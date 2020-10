Die Nationalmannschaft spielt, die Bundesliga pausiert - und die Teams testen. So auch Union Berlin. Zweitligist Hannover 96 ist zu Gast in Köpenick. rbb|24 streamt die Partie ab 16:55 Uhr live aus dem Stadion An der Alten Försterei.

Hinweis: Weil die Gäste aus Hannover im Stau standen, beginnt das Spiel etwa 15 Minuten später.

Kommentar: Stephanie Baczyk