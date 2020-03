Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf Bitten der Deutschen Fußball Liga seinen Trainingsstart in Zeiten der Coronavirus-Krise weiter verschoben. Das Team werde vom 6. April an "wieder in kleinen Gruppen" auf dem Gelände an der Alten Försterei starten, das geht aus einem Video mit Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hervor, das der Verein am Donnerstagabend auf Twitter veröffentlicht hat.