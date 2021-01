Die Fußball-Regionalliga Nordost soll wegen der Coronavirus-Pandemie ihre aktuelle Pause bis Ende Februar verlängern. Die zuständige Arbeitsgemeinschaft einigte sich auf diesen Vorschlag für den Spielausschuss bei einer Videokonferenz am Mittwoch. "Eine Spielbetriebsfortsetzung im Februar 2021 ist aufgrund der momentanen gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht zu verantworten", kommentierte Uwe Dietrich, Spielausschussvorsitzender des Nordostdeutschen Fußballverbades(NOFV), auf der Verbandshomepage [externer Link].

Am 27. Januar will die AG erneut virtuell konferieren und Vorschläge zur Fortsetzung des Spielbetriebs einreichen. "Der NOFV möchte unter der Voraussetzung der Machbarkeit und unter Einhaltung von Hygienebestimmungen den Spielbetrieb der Regionalliga Nordost schnellstmöglich wieder aufnehmen.", hieß es weiter in der Mitteilung.