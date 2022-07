rbb|24: Herr Boschan, der Waldbrand in der Lieberoser Heide hat die Einsatzkräfte eine Woche lang gefordert. Am Wochenende konnte die Großschadenslage aufgehoben werden. Wie sieht es aktuell aus?

Bernd Boschan: Ich war gerade draußen. Wir haben nach wie vor das Moor, aus dem noch immer große Rauchschwaden kommen. Wir haben am Rand des Moores immer wieder kleine Glutnester, die sofort von den Einsatzkräften abgelöscht werden. Wir haben also - ganz vorsichtig gesprochen - eine Entspannung. Wir hoffen, dass sich das Moor weiter in den Randbereichen abkühlt und wir so ein neues Aufflammen verhindern können.

Für die kommenden Tage sind erneut hohe Temperaturen angekündigt. Regen hat es kaum gegeben. Wie wird sich die Situation in den nächsten Tagen entwickeln?

Mit der zu erwartenden Wetterlage sind Sorgen verbunden, dass das Moor noch mehr Hitze abstrahlt, dass die Entzündungsfähigkeit des umliegenden Bewuchses durch die Trockenheit wieder zunimmt. Damit ist die Gefahr eines sich neu entwickelnden Brandes gegeben. Wir begegnen dem, indem wir alle Vorbereitungen treffen, hinsichtlich der Wasserbereitstellung, der Instandsetzung der Wege, um schnell vor Ort zu sein, aber wir werden auch die Frequenz unserer Kontrollfahrten Richtung Wochenmitte erhöhen.