Im Elbe-Elster-Kreis ist es möglicherweise zu einem Wolfsangriff auf einen Menschen gekommen. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Donnerstag, zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" [Bezahlinhalt] über den Vorfall berichtet.

Wie Polizeisprecher Sascha Erler dem rbb am Donnerstag sagte, ist ein 47-jähriger Mann am Mittwoch zur Mittagszeit mit seinem Hund in einem Wald bei Doberlug-Kirchhain unterwegs gewesen. Dabei sei es zu der Begegnung mit einem anderen Tier gekommen.

Das Tier habe den Hund des Mannes angegriffen, woraufhin dieser eingeschritten war. In der Folge sei er mehrfach gebissen worden. Der Angegriffene sei schwer verletzt worden und werde nun in einem Krankenhaus behandelt, so die Polizei.