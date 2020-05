Freibäder dürfen in Brandenburg ab dem 28. Mai öffnen, unter Einhaltung von speziellen Hygienevorkehrungen. Diese Ankündigung kommt für manche Freibäder in Südbrandenburg zu kurzfristig, um pünktlich am kommenden Donnerstag eröffen zu können.

Auch das Freibad in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) ist noch nicht soweit. Dort hat sich die Wassersportgemeinschaft Niederlausitz als Träger den 20. Juni als Eröffnungstermin gesetzt. Auch in Calau (Oberspreewald-Lausitz) laufen die Vorbereitungen. Mitte Juni soll das Freibad eröffnet werden, teilt die Stadt mit.

Ein Anbaden am kommenden Donnerstag sei aber nicht zu schaffen. "Ich gehe davon aus, dass wir eine Vorlaufzeit von drei bis vier Wochen brauchen", sagt Marasus. Es müsse nicht nur das Becken gefüllt werden, es hänge noch einiges hinten dran. "Die Technik geht in Betrieb, das Labor kommt, das Gesundheitsamt kommt, der Tüv kommt."

In Berlin öffnen Freibäder schon etwas eher, am Montag. Jedes einzelne Freibad muss ein eigenes Hygienekonzept vorlegen und sich dieses genehmigen lassen. Für Brandenburg ist bisher bekannt, dass in den Freibädern die Gästezahl in Abhängigkeit der Beckengröße und Liegeflächen begrenzt werden soll. Außerdem soll auch hier jedes Freibad ein eigenes Hygienekonzept erstellen, sagte eine Sprecherin vom Brandenburger Gesundheitsministerium rbb|24 am Freitag.