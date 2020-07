Der Ort, an dem sich eine Cottbuser Familie mit Corona infiziert hat ist weiterhin unbekannt. Das sagte der Cottbuser Stadtsprecher, Jan Gloßmann am Dienstag. Die Familie war nach ihrem Mallorca-Urlaub positiv auf das Virus getestet worden, nachdem ein Arbeitgeber einen Test veranlasst hatte. Die Stadt werde, so Gloßmann, über die weiteren Ermittlungen der spanischen Behörden nicht zwingend unterrichtet. Für die Stadt sei das eine neue Erfahrung, so der Sprecher.

In Cottbus selbst seien inzwischen alle Kontaktpersonen der Familie ermittelt worden. Alle acht Personen seien negativ getestet worden, so Gloßmann. Sie stehen dennoch vorsorglich unter häuslicher Quarantäne.

Das Robert-Koch-Institut stehe derweil im Austausch mit der Fluggesellschaft, mit der die Familie aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Auch über die Erkenntnisse des RKI werde die Stadt nicht zwingend informiert, erklärte Gloßmann.

Konsequenzen will die Stadt aus dem Vorfall nicht ziehen. Man setze stattdessen auf die Entscheidung des Bundes, nach der sich Reiserückkehrer an Flughäfen testen lassen können. Aus Sicht der Stadt sei diese Möglichkeit "effektiv", damit mögliche Infizierte nicht in Kontakt mit anderen Menschen kommen, insbesondere vor dem nahenden Schulstart.