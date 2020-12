Cottbus will mit schärferen Regeln Corona-Zahlen senken

Am Freitag stieg die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben der Stadt auf 291. Das bedeutet, dass innerhalb einer Woche 291 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Seit Donnerstag seien 65 positive Testergebnisse dazugekommen.

In Cottbus gelten ab dem Wochenende strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Grund sei die steigende Zahl an Infektionen, gab Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Freitag auf einer extra einberufenen Pressekonferenz bekannt. Die strengeren Maßnahmen betreffen einerseits den Unterricht in weiterführenden Schulen und das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit.

7-Tage-Inzidenz in Oberspreewald-Lausitz erreicht neuen Höchststand

Schon Anfang Dezember hatte die Stadt angekündigt, genauer auf Weihnachtsmarkt-ähnliche Angebot in der Stadt zu schauen. Vereinzelt gibt es Stände oder Außer-Haus-Verkäufe für Glühwein oder Essen. Das sei in Ordnung, solange sich vor den Verkaufsstellen keine Menschenansammlungen bildeten, hieß es damals aus dem Rathaus. Es gebe aber einige, die Pfandbecher ausgäben und Musik abspielten, damit die Besucher nicht weggingen. Cottbus hatte angekündigt, dagegen rigoros vorzugehen. Bei Verstößen gegen Corona-Regeln drohen Gastwirten bis zu 10.000 Euro Strafe.

Schon ab Samstag darf in Cottbus in der Öffentlichkeit kein Alkohol mehr getrunken werden. Glühwein, auch alkoholfreier, darf nicht mehr verkauft werden. Erlaubt ist nur noch, dass Lebensmittel, die nicht vor Ort gegessen werden, verkauft werden.

Teil der neuen Regeln ist, dass ab dem 14. Dezember ab Klassenstufe sieben kein Präsenzunterricht mehr stattfindet. Stattdessen werden die Schülerinnen und Schüler per Ferne zu Hause unterrichtet. Davon ausgenommen sind Abschlussklassen, also die 10. Klassen sowie die Abiturklassen. Grundschulen bleiben geöffnet. Die Regel gilt zunächst bis 8. Januar 2021.

Neuer Höchststand in Brandenburg

Mit Stand vom Freitag ist die Zahl bestätigten Covid-19-Infektionen in Cottbus auf insgesamt 1.620 gestiegen. Aktuell sind 930 infizierte Personen bekannt. Als genesen eingestuft sind zurzeit 632 Personen. 58 Personen, die vorerkrankt und positiv getestet worden waren, sind verstorben - das sind zwei mehr als am Vortag gemeldet wurden.

In häuslicher Quarantäne befinden sich in Cottbus im Moment 3.191 Personen. Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum werden im Moment 56 Corona-Patienten stationär behandelt. Davon sind 17 auf der Intensivstation.

Die Inzidenz-Zahl der Stadt in Höhe von 291 unterscheidet sich von der des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit [kkm.brandenbug.de], da sie den Stand zu unterschiedlichen Zeiten wiedergeben. Die Zahlen der Stadt werden immer gegen Mittag aktualisiert, die des Landesamtes am Morgen. Laut Land lag der Inzidenzwert in Cottbus Freitagmorgen bei 251.