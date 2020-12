Ein Notarzt fährt mit Blaulicht am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg vorbei | Bild: dpa/Patrick Pleul

Corona-Hotspot - 7-Tage-Inzidenz in Oberspreewald-Lausitz erreicht neuen Höchststand

11.12.20 | 12:18 Uhr

Der Oberspreewald-Lausitz-Kreis gilt als Corona-Hotspot von Brandenburg. Am Freitag meldet das Landesgesundheitsamt mit 465 einen Höchststand bei der 7-Tage-Inzidenz. Ab Montag gelten im Kreis strengere Regeln. Sie könnten nun noch einmal verschärft werden.



Für den Kreis Oberspreewald-Lausitz ist am Freitag ein neuer Rekordwert an Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche gemeldet worden. Auf 100.000 Einwohner gerechnet wurden 465 Neuerkrankungen registriert. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit hervor [kkm.brandenbug.de]. Innerhalb von 24 Stunden kamen demzufolge 200 neue Infektionen dazu Oberspreewald-Lausitz gilt seit Wochen als Hotspot von Brandenburg, da in dem Kreis die höchsten Inzidenzwerte gemeldet werden. Die Verwaltung hatte bereits die Reißleine gezogen und am Mittwoch eine weitere Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie [osl-online.de] beschlossen. Sie könnte nun noch einmal verschärft werden.

"Situation, die wir noch nie hatten"

Innerhalb eines Tages ist in Oberspreewald-Lausitz die Inzidenz um 71 gestiegen. Am Donnerstag lag sie noch bei 394. In allen Südbrandenburger Landkreisen, die an Sachsen angrenzen, war der Wert am Donnerstag auf über 300 gestiegen. Um die Zahlen wieder zu senken und damit auch das Gesundheitssystem zu entlasten, gelten ab 14. Dezember in Oberspreewald-Lausitz strengere Regeln. Bis 8. Januar gibt es eine Ausgangsbeschränkung. Die eigene Wohnung darf zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur noch aus einem triftigen Grund verlassen werden.

Außerdem wird es an weiterführenden Schulen keinen Präsenzunterricht geben. Kitas und Grundschulen schließen ab dem 17. Dezember. Weitere Einschränkungen gelten für Hochzeiten und Bestattungen. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wird verschärft. Auf Wochenmärkten dürfen nur noch Lebensmittel verkauft werden. Landrat Siegurd Heinze (parteilos) betonte, dass der Kreis habe reagieren müssen, um die Infektionszahlen nach unten zu bekommen. Sonst würde man die Gesundheitsversorgung nicht mehr absichern können. "Wir befinden uns in einer Situation, die wir so noch nie hatten. Die Kliniken stoßen mit der Behandlung von erkrankten Menschen an ihre Grenzen, mit drohenden fatalen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger."

Noch strengere Regeln möglich

Bei der Frage, warum gerade in dem südbrandenburger Kreis die Zahl so hoch ist, kann der Landrat bisher nur Vermutungen anstellen. Er sprach zuletzt am Dienstag von einer "diffusen" Situation. Ein einzelner Hotspot sei nicht auszumachen. Der Landrat geht davon aus, dass das Virus aus Süden, aus Bayern und Tschechien über Sachsen nach Oberspreewald-Lausitz gelangt sei. Ob der Kreis eine Erklärung für den spürbaren Anstieg der Neuinfektionen von Donnerstag zu Freitag hat? Eine Anfrage von rbb|24 am Freitag blieb bisher unbeantwortet - und damit auch die Frage, ob die ab Montag geltenden neuen Regeln nun ein weiteres Mal verschärft werden. Doch schon am Mittwoch wurden strengere Maßnahmen vom Kreis nicht ausgeschlossen. Falls sich von sächsischer Seite durch die dortigen Regelungen ein Einkaufstourismus entwickeln sollte, werde man nachsteuern, so Siegurd Heinze. Es werde Vor-Ort-Kontrollen an allen Tagen geben, also auch während der Feiertage.

Angespannte Situation im Klinikum Niederlausitz

Die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg bezeichnete die Situation in der Niederlausitz am Donnerstag als dramatisch. Angesichts steigender Corona-Zahlen warnt sie vor einer Verschärfung der Lage. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Freitag [intensivregister.de] sind im Moment im Kreis Oberspreewald-Lausitz alle acht Intensivbetten belegt, zwei davon mit Corona-Patienten. Das Klinikum könne aber weiter Notfälle aufnehmen, sagte eine Sprecherin dem rbb. Die Zahl der Betten könne erhöht werden, dafür würde Personal aus anderen Abteilungen abgezogen werden.

Derzeit sucht das Klinikum öffentlich nach Helfern, um handlungsfähig zu bleiben. In den vergangenen Tagen hatte das Klinikum mehrere Patienten verlegen müssen, um die Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region weiter gewährleisten zu können.

