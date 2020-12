Neuer Höchststand in Brandenburg

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg hat einen weiteren Höchstwert erreicht: 972 neue Covid-19-Fälle wurden am Freitag innerhalb von 24 Stunden registriert. Am stärksten sind die Infektionszahlen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gestiegen.