Fairchilda10 Bremen Montag, 10.05.2021 | 13:50 Uhr

Nicht mal unsere größte Kita die Bundeswehr kriegt testen und impfen in den Griff..

Alles was die geschafft haben in den letzten Monaten, den Leuten tests mit nachhause geben das sich alel selbst drum kümmern. Das überbezahlte Personal könnte man ja einsetzen, aber dann müsste beim Bund ja jemand mal arbeiten außer alles auf zivis abzuwälzen.

Trotz des vorhandenen Personals und vor allem Platz, die Leute am Tor zu kontrollieren, nein da geht man den bequemen Weg und vertraut darauf das sich alle brav zuhause testen und ehrlich sind (und dann geht man trotz infektions in der Familie trotzdem auf arbeit...) etc etc etc..

Es is einfach schlimm wie katastrophal es fast über all läuft, egal ob kita, schulen, der traurige haufen von armee den wir haben oder oder oder. Aber wehe man sagt was, dann ist man sofort anti-everything in diesem Land.