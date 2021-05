Lily Montag, 10.05.2021 | 12:52 Uhr

Also bitte, wer ist denn so masochistisch drauf bei dem tollen Wetter gestern in der piefigen Bude hocken zu bleiben? Aber schön wie in den Kommentaren wieder den Bürgern die Schuld gegeben wird, die es WAGEN an die frische Luft zu wollen an einem perfekten Sonntag - sowas FRECHES aber auch, die Egoisten...*eyeroll*



An die nach mehr Polizei und Strafen Schreienden hier: Das wird nicht klappen, ihr könnt die Leute nicht einsperren! Wir leben immernoch in einem freien Land (ja, derzeit mit Einschränkungen, aber dazu zählt nicht 24/7 Hausarrest - das lässt sich kein normal denkender Mensch bieten).



Zudem ist es wohl komplett Latte ob der Wert nun bei 99,8 oder 100,7 liegt. Wen interessierts? Wenn es mit dem Impfen endlich mal voran geht, ist das Interesse an diesen dummen Rechenspielen auch vorbei. Zudem: SOMMER! Da fallen die Zahlen eh! Bis dahin trinke ich einen Aperol Spritz auf euch Hater mit!