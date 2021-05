Was möglich ist, wenn die Notbremse wegfällt - und was nicht

Weniger Neuinfektionen, sinkende Inzidenzen in Berlin und Brandenburg gutes Wetter am Wochenende. Die Hoffnung, dass die Bundesnotbremse wegfällt, wächst also. Doch welche Lockerungen wären damit überhaupt verbunden und wie realistisch sind sie? Ein Überblick.

Um die Corona-Fallzahlen runterzubringen, wurde im April die Bundesnotbremse beschlossen. Durch sie gelten strengere Regeln, sollte die Inzidenz die 100-Marke knacken. Aktuell zeigen die Maßnahmen offenbar Wirkung, die Fallzahlen sind in Berlin und Brandenburg rückläufig. Bedeutet das nun die Lockerung der Regeln? Und wenn ja, was wäre dann (wieder) erlaubt?

Liegt die 7-Tages-Inzidenz in Landkreisen und kreisfreien Städten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 , tritt die Bundesnotbremse außer Kraft. Das heißt: Ab dem übernächsten Tag können die Regeln gelockert werden. Allerdings: Sonn- und Feiertage fließen in die Rechnung nicht mit ein, Samstage hingegen schon, denn sie gelten als Werktage. Lockerungen kann es demnach vom ersten Tag unter 100 an gerechnet frühestens nach acht Tagen geben. Datengrundlage für die Berechnung sind die vom Robert Koch-Institut (RKI) [rki.de] veröffentlichten Zahlen.

Ja, beide Bundesländer haben vereinzelt striktere Regeln als der Bund. Die Berliner Verordnung ist in drei Punkten strenger als die des Bundes: So dürfen in Berlin höchstens 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro arbeiten. Bei privaten Treffen auch im Freien sind in Berlin maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder bis 14 Jahren erlaubt. Und: Die Testpflicht an Schulen bezieht sich auf alle Beschäftigten, also auch auf nicht-pädagogisches Personal.

Auch Brandenburg ist in einzelnen Punkten strenger: So ist Gruppensport in Innenräumen untersagt und auch das Thema Versammlungen regelt Brandenburg strikter: Bei einer Inzidenz von mehr als 100 dürfen nur 100 Personen zusammenkommen, steigt sie auf über 200, sind Demonstrationen in Brandenburg grundsätzlich untersagt.