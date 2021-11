Pandemie-Hotspot Elbe-Elster - In Finsterwalde soll ein reines Corona-Krankenhaus entstehen

Mi 24.11.21 | 17:38 Uhr

Das Krankenhaus Finsterwalde soll innerhalb des Elbe-Elster-Klinikums zu einem so genannten "schwarzen Krankenhaus" werden. So wird in Medizinerkreisen ein Haus bezeichnet, in dem ausschließlich Covid-Erkrankte behandelt werden - zur Unterscheidung vom "weißen Haus" ohne Corona-Patienten. Das hat der rbb am Mittwoch von der Geschäftsführung erfahren. Dazu sollen am Donnerstag alle Patienten von den Nicht-Corona-Stationen an die anderen Standorte des Klinikums nach Herzberg und Elsterwerda verlegt werden.

Besonders viele Neuinfektionen in Südbrandenburg

Der Elbe-Elster-Kreis ist seit Ende Oktober fast ununterbrochen der Corona-Hotspot Brandenburgs. Am Mittwoch ist die Inzidenz auf 1.410,7 gestiegen. Es ist der aktuell vierthöchste Wert bundesweit in einem Landkreis. Elbe-Elster liegt im Süden Brandenburgs, der aktuell besonders von der Pandemie betroffen ist. Hier befinden sich alle Landkreise, die eine Inzidenz über 1.000 haben. Den zweithöchsten Wert meldete am Mittwoch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz, mit 1.294,3, den dritthöchsten der Spree-Neiße-Kreis mit 1013,2. Der Kreis Dahme-Spreewald kratzt an der 1.000er Marke.

Auch Oberhavelklinik wird Schwerpunkt-Krankenhaus

Auch die Oberhavelklinik in Oranienburg will sich auf Covid-Patienten konzentrieren. Man sei ab sofort Schwerpunkt-Klinik, teilte die Leitstelle Nordost dem rbb auf Nachfrage mit. Die Leitstelle koordiniert die Rettungseinsätze in den Landkreisen Barnim, Uckermark und Oberhavel.



Derzeit gebe es noch freie Intensivbetten und soweit keine Probleme bei der Einlieferung von Corona-Patienten. Daher bereite man sich in den Krankenhäusern im Nordosten Brandenburgs derzeit noch nicht auf Triagen vor, teilten die GLG-Kliniken und das Helios-Klinikum in Bad Saarow mit.



Neue Impfangebote geplant

Der Landkreis Elbe-Elster will so schnell wie möglich zusätzliche Impfangebote schaffen. Das sagte Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) am Mittwoch dem rbb. Dafür spreche man zurzeit mit den Kommunen. "Und wir als Landkreis werden drei zusätzliche Impfstellen einrichten, in Kürze die Infrastruktur schaffen - insbesondere für die Boosterimpfung."

Aktuell sei aber noch nicht geklärt, durch welche Ärzte dieses Impfangebot besetzt wird, so der Landrat. Derzeit laufen noch Abstimmungen mit dem Land und der Kassenärztlichen Vereinigung. Wann genau die zusätzlichen Impfstellen eröffnen, ist ebenfalls noch nicht klar. Sie sollen laut Heinrich-Jaschinski aber in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde angesiedelt sein. Auch die Frage, woher der Impfstoff kommen soll, muss noch geklärt werden.

Auch die Stadt Cottbus will wieder eine Impfstelle eröffnen. Sie soll sich ab dem 6. Dezember in der Messehalle befinden. Auch ein Terminmanagement soll aufgebaut werden. Zwei mobile Impfteams sollen dann zusätzlich auch Impfungen ohne Termine durchführen, sagte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) am Mittwoch dem rbb.

