Die Zahl der geförderten Strukturwandelprojekte in der Lausitz hat sich um vier erhöht. Der Fokus der Vorhaben liege auf Themen wie Wasser, Umwelt und Wertschöpfungsketten, wie die Brandenburger Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Geplant seien dafür Investitionen von insgesamt rund 131 Millionen Euro.



So wird mit rund 15 Millionen Euro in Spremberg (Spree-Neiße) die Trinkwasserversorgung gefördert, weil infolge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung das Wasserwerk Schwarze Pumpe außer Betrieb geht. Der Wasserverband Lausitz plant unter anderem, eine Fernleitung und Druckerhöhungsstationen zu bauen.