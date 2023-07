Das Krankenhaus Spremberg (Spree-Neiße) ist um eine Station reicher. Am Montag ist offiziell eine Station zur Operationsvorbereitung eröffnet worden. Dort sollen künftig alle Fragen rund um anstehende Operationen geklärt werden.

Bislang müssen sich Patienten vor der OP beispielsweise in der Chirurgie anmelden und dort in den Ablauf der Station eingeplant werden. Anschließend muss die Narkose besprochen werden. In beiden Stationen müssen Patienten unter Umständen lange warten. Hinzu kommt das Prozedere am eigentlichen OP-Tag - erneut mit Anmeldung, Wartezeiten und schließlich Verlegung auf eine Pflegestation. Die neue Station soll dazu führen, dass alles schneller und effizienter abläuft.