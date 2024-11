Bei einem Verkehrsunfall in Eberswalde (Barnim) ist eine Frau am Samstagabend schwer verletzt worden.

Wie die Polizei nach Zeugenaussagen am Sonntag berichtet, war ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Eisenbahnstraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Grabowstraße übersah die Fahrerin eines Kleinwagens den heranrasenden Wagen, so dass beide Autos zusammenstießen. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.