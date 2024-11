Große Party in Berlin - "Sound der Freiheit" erklingt zum Jubiläum des Mauerfalls

So 10.11.24 | 08:43 Uhr

imago images/PIC ONE Video: rbb24 Abendschau | 09.11.2024 | Volker Wieprecht | Bild: imago images/PIC ONE

700 Musiker kümmerten sich um die Musik, tausende Besucher feierten den 35. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin. Der Samstag stand am ehemaligen Mauerstreifen ganz im Zeichen der Freiheit. Auch am Sonntag wird dem Ereignis gedacht.



Zum Abschluss der Feiern zum 35. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin ist am Samstagabend entlang des früheren Grenzverlaufs ein "Soundtrack der Freiheit" erklungen. 700 Profi- und Freizeitmusiker spielten auf mehreren Bühnen synchron acht Rock-Songs, die sich um Freiheit und Selbstbestimmung drehen.



Unter anderem erklangen das Lied "S.O.S." der bekannten ostdeutschen Rockband Silly, "Z.B. Susann" von City, "Heroes" von David Bowie oder "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen. Auf Bildschirmen überall an der Strecke waren die Liedtexte zu sehen, so dass die Tausenden Zuhörer mitsingen konnten. Viele hielten ihre Handytaschenlampen hoch und sorgten ebenso wie eine Lichtshow und ein Feuerwerk für tolle Atmosphäre. Das rbb-Fernsehen übertrug die Feierlicheiten am Brandenburger Tor live.

Plakate und Installationen am ehemaligen Grenzstreifen | Bild: imago images/A. Friedrichs

Plakate der Freiheit entlang des ehemaligen Mauerstreifens

Berlin erinnerte an den Mauerfall seit Freitag unter anderem mit einer riesigen Open-Air-Installation. Eine temporäre Mauer aus 5.000 Plakaten führte über vier Kilometer entlang des früheren Grenzverlaufs in der Innenstadt und zog Zehntausende Besucher an. Die gezeigten Plakate hatten Kinder und Erwachsene unter dem Motto "Wir halten die Freiheit hoch" gestaltet. Zu sehen waren auch Nachbildungen von Transparenten, die DDR-Bürger bei Demonstrationen im Wende-Herbst 1989 trugen.



Als Inspiration für friedliche Veränderungen und den heutigen Kampf für Freiheit weltweit werteten am Samstag auch Spitzenpolitiker und Zeitzeugen den Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren. Die zentrale Gedenkveranstaltung zum 9. November 1989 fand mit Jugendlichen aus mehreren europäischen Ländern und Vertretern internationaler Freiheitsbewegungen am Samstag in der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße statt. Daran nahmen der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief dazu auf, die Energie und Aufbruchstimmung von 1989 in Ostdeutschland für die Zukunft zu nutzen. Zugleich sprach er von einem "unglaublichen Glücksgefühl", als er die Menschen vor genau 35 Jahren auf der Berliner Mauer feiern sah. Die Landesregierung und der Landtag erinnerten am Jahrestag bei einem Festakt in Frankfurt (Oder) an den Mut vieler Menschen in der DDR.

dpa Ehemalige DDR-Grenzanlage - Was von der Mauer in Berlin noch übrig ist Ob Pfosten, Gemäuer oder Tunnel - in Berlin werden immer mal wieder Funde von Überresten der ehemaligen DDR-Grenzanlagen gemacht. Experten vermuten, dass auch in den nächsten Jahren noch weitere Reste auftauchen werden. Von Anna Bordel

Gauck besucht die Glienicker Brücke

Auch am Sonntag wird des Mauerfalls vor 35 Jahren gedacht. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam erwartet. Dort wurde die Grenze einen Tag nach dem Fall der Mauer, am 10. November, geöffnet. Die Glienicker Brücke war während des Kalten Kriegs auch wegen des Austauschs von Agenten bekanntgeworden. Der in Rostock geborene Altbundespräsident Gauck hatte von 2012 bis 2017 das höchste Staatsamt inne und zuvor die neue Stasi-Unterlagen-Behörde geleitet.



Zum Mauerfall-Gedenken werden auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) erwartet. An der Brücke erinnert die Skulptur "Nike '89" als ein Symbol für Freiheit und Frieden an die Grenzöffnung vor 35 Jahren.



Zahlreiche Programmpunkte gibt es am Sonntag auch in Berlin: Auf dem "Campus für Demokratie" auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in der Normannenstraße in Berlin-Lichtenberg finden mehrere Veranstaltungen statt. Das Motto lautet "Revolution! - und dann?". Zum Abschluss der Festtage gibt es dort am Sonntagabend ein "Demokratiefest", unter anderem wird die russische Punkrock-Band Pussy Riot auftreten.



Sendung: rbb24 Abendschau, 09.11.2024, 19:30 Uhr