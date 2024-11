Erst vor wenigen Wochen zogen Mieter in Neubauten der landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge in Zehlendorf ein. Am ersten Tag zeigt sich: Warmwasser und Heizung funktionieren nicht oder nur unregelmäßig - bis heute. Von Sebastian Schneider

Es ist ein sonniger, warmer Samstag im Oktober, als Clara und ihr Mann in ihre neue Wohnung in Zehlendorf einziehen: Drei Zimmer in einem Neubau, helles Parkett, bodentiefe Fenster. Der Wald ist nicht weit, nebenan liegt ein Friedhof. Öffnet man hier ein Fenster, hört man: nichts. "Wir haben uns riesig gefreut, wir hatten gar nicht damit gerechnet, den Zuschlag zu bekommen", erinnert sich Clara. Gesehen hatten sie vorher nur eine Musterwohnung. Am ersten Tag im neuen Zuhause öffnet sie einen Wasserhahn und wartet darauf, dass das Wasser warm wird. Es wird nicht warm. "Wir haben es eine Stunde laufen lassen, wir dachten, das wird schon - aber es blieb kalt", sagt Clara, die ihren richtigen Namen nicht veröffentlicht sehen will, weil sie Nachteile durch den Vermieter befürchtet. Auch der Versuch am nächsten Tag bringt keinen Erfolg.

Gut zwei Wochen später sind es draußen drei Grad, das helle Beige der Neubauten zwischen Sven-Hedin-Straße und Fischerhüttenstraße hebt sich an diesem Mittwoch kaum vom Novembergrau ab. Clara hat auch an diesem Morgen ihr Glück versucht, aber sie musste dann doch wieder auf den Wasserkocher zurückgreifen. "Das Wasser und die Heizung sind meistens kalt, in manchen kleinen Zeitfenstern ist es warm, aber wir können nie sagen, wann und woran es liegt. Irgendwann abends kommt dann was, es ist für uns aber nicht nachvollziehbar warum", sagt Clara. Mehrere andere Mieter beschreiben im Gespräch mit rbb|24 das gleiche Problem.