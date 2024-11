Grabner ist Geschäftsführerin der Schildkröten GmbH. Das Unternehmen bietet unter anderem Projekte für Langzeitarbeitslose an, die damit in die Lage versetzt werden, wieder arbeiten zu gehen. Oder auch solche für Jugendliche, die fit für eine Ausbildung gemacht werden sollen. Wenn das Geld vom Land Berlin und vom Bund im kommenden Jahr ausfällt, hat sie zu wenig, um ihren bisherigen Mitarbeiterstamm zu halten.

Weil vom Land Berlin Projektmittel fürs nächste Jahr noch den November über gesperrt sind, entlässt sie zum 1. Dezember schon 50 Mitarbeitende. Und ob der Bundeshaushalt fürs nächste Jahr in diesem Jahr noch beschlossen wird, ist offen. Sie hänge da völlig in der Luft, sagt Grabner. "Ich habe natürlich sofort angerufen und gefragt: Was wird? Keiner weiß was."

Gar nicht so viel anders geht es Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) - zumindest was das Geld vom Bund angeht. Auch er ist seit dem Ampel-Aus dabei zu ermitteln, was es für das Land Berlin bedeutet, wenn der Bundeshaushalt in diesem Jahr nicht mehr beschlossen wird. Klar ist, dass Deutschland in die vorläufige Haushaltswirtschaft rutschen würde und damit vom Bund nur das bezahlt wird, wofür schon Verträge bestehen. Aber welche Berliner Projekte konkret und in welchem Ausmaß betroffen sein würden, weiß Evers noch nicht, sagt er. "Sehen Sie mir nach, wenn ich noch ein paar Stunden oder Tage brauche, bis wir das mit Sicherheit sagen können", bittet der Finanzsenator.