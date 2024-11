Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga der Frauen war Union Berlin zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Berlinerinnen, die als Drittplatzierte als Favorit in die Partie gingen, dominierten das Spiel klar, kamen aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Die schillernde Fußball-Unterhaltungsindustrie und der verstaubte Kolonialismus: Für Ronny Blaschke ist beides miteinander verknüpft. Im Interview spricht der Autor über Rassismus in Vereinen, Klischees in Computerspielen und mögliche Lösungen.

Die Union-Frauen wurden zum Ende der ersten 45 Minuten aber gefährlicher und drängten auf den Führungstreffer. Mit deutlich mehr Ballkontrolle und einer stabilen Defensive legte das Team von Ailien Poese einen sicheren Auftritt hin, konnte sich aber nicht mit der Führung vor der Halbzeitpause belohnen.

Ailien Poese hatte mit einem Geduldsspiel gerechnet – und bekam ein Geduldsspiel. Auch in Hälfte zwei tat sich zunächst wenig. Der Wille von Union war aber zu jeder Zeit zu spüren. Ein Treffer lag aufgrund eines deutlichen Chancenplus in der Luft. Die beste Chance der zweiten Hälfte hatte Anna Weiß in der 82. Minute. Dina Orschmann sah ihre völlig freie Mitspielerin am zweiten Pfosten, doch diese erwischte keinen guten ersten Kontakt, sodass der Ball direkt in die Hände der Gladbacher Torhüterin rollte.