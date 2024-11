In Cottbus geht das Filmfestival zu Ende - am Samstag werden hier die Preise verliehen. Mit dabei ist Sonora Broka, die Chefjurorin. Im Interview spricht sie über das diesjährige Festival und auch über die Reize der Stadt.

rbb|24: Frau Broka, Sie stehen der diesjährigen Festivaljury in Cottbus vor. Wie auch das Filmfestival ist die Jury international besetzt, Sie selbst kommen aus Lettland und leiten dort ein Filmfestival in Riga. Sind Sie zufrieden mit den Filmen im Cottbuser Festivalprogramm?

Sonora Broka: Es ist tatsächlich eine gute Filmauswahl, die einen Einblick in diese spezifische Region bietet. Ich würde sagen, die Filme unterscheiden sich ziemlich hinsichtlich ihrer bildlichen Stilmittel. Es gibt Debüt-Filme, aber auch Filme von bereits gut etablierten Regisseuren. Aber man kann die Verbindung zwischen den Filmen auch sehen, sodass sie ein Bild des Wettbewerbs ergeben. Es handelt sich um zeitgenössisches Kino, das die Tendenzen in heutigen Filmen widerspiegelt. Und es ist ein Vergnügen, sich die Filme anzusehen.

Gibt es bestimmende Themen in den Filmen?

Man kann die Filme zum Beispiel danach unterscheiden, ob die Länder, aus denen sie stammen, in der Sowjetunion waren - so wie kasachische Filme im Programm oder "Under the vulcano", ein Film aus der Ukraine. Das sind Filme, die auch eine politische Richtung einschlagen. "Under the vulcano" dreht sich um den Krieg, der jetzt gerade in der Ukraine stattfindet, aber andere Filme behandeln ebenfalls das Thema der freien Rede, des Ausdrückens der eigenen Meinung. Ich finde es auch wichtig, dass die Filme Ereignisse reflektieren, die jetzt gerade auf der Welt passieren.

Darüber hinaus freue ich mich aber auch über Filme wie "Good Children", ein kleiner Film, der nur zwei, an einem Punkt mal drei Schauspieler hat und nur in einem Gebäude statfindet. Aber er behandelt wichtige Themen des Alterns, des Verlustes und unsere Fähigkeit, dieses Gefühl von Leere mit unserem Leben vereinbaren zu können.

Ich bewerte es sehr hoch, dass es diese kleinen Filme neben den großen gibt - und dass keiner davon wichtiger als der andere ist. Ich war zum Beispiel auch von dem tschechischen Film "Our lovely pig slaughter" beeindruckt, der stark mit der Tradition verbunden ist, Schweine bei sich zu Hause zu töten. Es ist wie ein Familienritual mit den engsten Verwandten und der Film dreht sich um dieses Zusammenkommen und das Festmahl am Ende. Aber das ist nur die Grundlage. Dahinter sieht man das eigentliche Thema des Films und das sind die Beziehungen innerhalb einer Familie. Es geht um das Patriarchat, um die Rolle der Frauen in der Familie und in der Gesellschaft. Es ist ein sehr starkes Debüt des Regisseurs.