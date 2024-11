Der Schauspieler Hans Diehl ist tot. Wie die Berliner Schaubühne am Freitag unter Berufung auf seine Familie mitteilte, starb er am 4. November im Alter von 83 Jahren in Berlin. "Die Schaubühne nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und wunderbaren Kollegen", erklärte der Künstlerische Leiter des Theaters, Thomas Ostermeier. Es sei eine große Freude gewesen, mit ihm gerade in den ersten Jahren der Schaubühne zusammenzuarbeiten.

Diehl wurde 1940 in Offenbach geboren und absolvierte seine Schauspielausbildung von 1962 bis 1965 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seine Karriere begann in den frühen 1970er Jahren und erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte, in denen er sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera beeindruckende Leistungen zeigte.

Von 1970 bis 1980 gehörte er dem Ensemble der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin an und kehrte danach immer wieder als Gast an das Haus, dann am Lehniner Platz, zurück. Diehl wirkte unter anderem auch an Theatern in Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Wien, München, am Maxim-Gorki-Theater Berlin und dem Renaissance-Theater.

Hans Diehl spielte außerdem in vielen TV-Produktionen mit, darunter in einigen Mehrteilern von Regisseur Dieter Wedel ("Der Schattenmann", "Der König von St. Pauli") und mehreren "Tatort"-Folgen. Netflix-Zuschauer konnten Diehl 2020 in der international erfolgreichen Serie "Dark" sehen. Diehls Söhne August (*1976) und Jakob (*1978) sind ebenfalls erfolgreiche Schauspieler.