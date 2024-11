Der Zwangscharakter filmt schon während der Anreise so ziemlich jeden Schritt. Alles bisschen verwackelt, mal im Hoch-, mal im Querformat. Egal. Hauptsache, lückenlose Dokumentation. Lässt sich im Gebrauch der Aufnahmen in zwei Sub-Typen unterscheiden. Den, der seine unterbelichtete Pixelkleie von Choreo, Torjubel und Co. in soziale Netzwerke hochlädt, bei stabilen 17 Aufrufen nach drei Wochen. Und den, der damit gar nix macht, außer Mitmenschen zu nerven, wenn drei Jahre später die Rede auf dieses eine Auswärtsspiel bei Brommapojkarna kommt. "Warte mal, da habe ich ein geiles Video, ein GEILES Video." Wobei folgende Faustformel gilt: Je länger die Suche nach dem GEILEN Video dauert, desto UNGEILER ist es.