Was von der Mauer in Berlin noch übrig ist

Ob Pfosten, Gemäuer oder Tunnel - in Berlin werden immer mal wieder Funde von Überresten der ehemaligen DDR-Grenzanlagen gemacht. Experten vermuten, dass auch in den nächsten Jahren noch weitere Reste auftauchen werden. Von Anna Bordel

Am Potsdamer Platz stehen Teile fernab ihres Originalstandortes akkurat aufgereiht für das perfekte Selfie. An der "East Side Gallery" geht es mehr um die Kunstwerke als die Dimensionen der Grenzanlagen, die wiederum an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße eindrucksvoll ausgestellt sind. Aber auch fernab gibt es noch kleinere Überbleibsel der Mauer, die überwuchert und vergessen teils erst in den letzten Jahren wiederentdeckt worden sind.

Viel ist es nicht, was von der Mauer heute in Berlin noch übrig ist. Von den ursprünglich 43,1 Kilometern Mauer sind gerade mal 2,5 noch erhalten. Da, wo im Stadtbild noch Reste der Mauer zu sehen sind, könnten die Orte nicht unterschiedlicher sein.

Dieses Stück Mauer ist einer der neuesten Funde und doch schon einige Jahre alt. Hobby-Forscher Christoph Bormann hat dieses Mauerwerk in einem Waldstück in Berlin-Schönholz zwischen Pankow und Reinickendorf 2018 bei den Behörden gemeldet. Auf einem seiner Kiezspaziergänge hatte er das 80 Meter lange Teilstück entdeckt.

Auch fast 20 Jahre nach dem Mauerfall ist noch nicht alles entdeckt: 2018 fanden Spaziergänger ein 20 Meter langes Stück Mauer an der Ida-von-Arnim-Straße in Berlin-Mitte .

Tunnel, durch die Menschen aus der DDR unter der Mauer hindurch in den Westen geflohen sind, werden bei Bauarbeiten immer wieder gefunden. Dieser sogenannte Fluchttunnel in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte wurde erst kürzlich von den Berliner Unterwelten erschlossen und für Besucher zugänglich gemacht. Das Landesdenkmalamt prüft derzeit, ob er unter Denkmalschutz gestellt wird.

In der Liesenstraße in Berlin-Mitte stehen noch etwa 15 Meter Berliner Mauer .

Die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße ist das längste erhaltene Stück Berliner Mauer. "Hier verdeutlicht sich dem Besucher die gesamte Dimension der Grenzanlagen nochmal deutlich besser als bei einem einzelnen Stück Mauer", so Sebastian Heber vom Landesdenkmalamt Berlin.

Nicht immer werden Funde bei Bauarbeiten entdeckt, teilweise werden sie auch vom Boden selbst nach oben geschwemmt. So unlängst geschehen in einem Naturschutzgebiet in Heiligensee an der Grenze Hennigsdorf, wie Cornelia Thiele von der Stiftung Berliner Mauer sagt. Vor zwei Monaten wurde dort eine "Dornenmatte", die im Grenzgebiet ausgelegt wurden, in einem Sumpfgebiet nach oben gespült, in dem kurz nach der Wende Mauerreste zusammengeschoben wurden.

Auch zukünftig erwarten Thiele und Heber vom Landesdenkmalamt, dass noch weitere Funde der Mauer oder Grenzanlagen entdeckt werden. Nicht immer können Funde an ihrem Originalstandort bleiben, aber wünschenswert sei dies doch, betont Heber vom Landesdenkmalamt. Es sei wichtig, die Mauerreste an ihrem Originalstandort zu besuchen. "Nur so kann man die Umstände wirklich verstehen".