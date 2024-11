Für Martin Klopf öffneten sich am 9. November 1989 gleich zwei Türen - in Berlin fiel die Mauer, nur Stunden zuvor wurde er aus dem Zuchthaus Cottbus entlassen. Heute ist er Arzt in Schleswig-Holstein. Ein Interview.

Martin Klopf: Es ist eigentlich ein rein zufälliges Ereignis. Es gab zum Ende der DDR eine Amnestie. Nach den wochenlangen Protesten auf der Straße in der ganzen DDR gab es dann doch irgendwann den Beschluss, politisch Inhaftierte freizulassen. Am 27. Oktober '89 gab es einen Amnestiebeschluss, woraufhin alle politisch Inhaftierten freigelassen werden sollten. Es wurden nicht gleich am ersten Tag alle gleichzeitig freigelassen. Einige wurden am 8. November entlassen, einige, so wie ich, wurden am 9. November entlassen und andere erst im Dezember.

Es kam dann in der Folge zur Studienplatzrücknahme, die mir jegliches Studium in der DDR verwehrt hatte. Um mir eine Zukunft zu geben, war für mich klar, dass ich die DDR verlasse. Bei einem Fluchtversuch bin ich gefasst worden und nach den damaligen Gesetzen zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden, die ich dann in Cottbus absitzen sollte.

Das hat eine längere Vorgeschichte. Es ging in der Schule los, dass wir als Elftklässler mehr oder weniger erpresst wurden. Um einen Studienplatz zu bekommen, mussten wir uns für einen längeren Zeitraum für den Unteroffiziersdienst verpflichten. Nach der Studienplatzerteilung gab es bei der darauffolgenden Musterung Meinungsverschiedenheiten über den Sinn und Zweck, ohne das politisch werten zu wollen. Es war aus ethisch-religiösen Gründen - ich stamme aus einem christlichen Elternhaus - für mich nicht vereinbar, dass, wenn ich Arzt werden will, ich auch längere Zeit in der Armee dienen sollte.

Heute arbeiten Sie als Arzt in Schleswig-Holstein. Mit der Grenzöffnung stand Ihnen die Welt nach Ihrer Entlassung buchstäblich offen. Wie ging es für Sie dann weiter?

Ich hatte keinen Personalausweis, das ist bei Inhaftierten nie der Fall gewesen. Man musste erst zur Polizeidienststelle und seine Ausweispapiere abholen. Sonst wäre ich noch in der Nacht in die Bundesrepublik weitergefahren. Das hat sich um einen Tag verzögert. Wir sind zur Grenze gefahren, haben uns in die riesige Schlange der Ausreisewilligen eingereiht und Verwandte haben uns in Westdeutschland in Empfang genommen. Dort konnte ich auch zunächst bleiben, um mich von dort aus um einen Studienplatz zu bemühen. Das war mit meiner Vorgeschichte auch überhaupt kein Problem. Mit einem halben Jahr Verzögerung konnte ich dann in Hamburg mit meinem Medizinstudium beginnen.

Wie oft denken Sie heute daran zurück? Ist das noch präsent in Ihrem Leben?

Nein, eigentlich gar nicht mehr. Wie Sie schon so schön sagten, uns stand die Welt offen. Wir konnten uns unser Leben aufbauen, keine Restriktionen haben mich gehindert, nach meinen Leistungen und Wünschen mein Studium fortzusetzen und später dann als Arzt zu arbeiten. Es ist eine Episode in meinem Leben, die man nicht vergessen darf, aber es bestimmt nicht mein jetziges Handeln. Es sind traurige Erinnerungen, aber man lässt sich nicht davon zerfressen. Es gab in der Zwischenzeit so viel Positives an Erlebnissen, das macht alles mehr als wett.