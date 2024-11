tastatur Samstag, 09.11.2024 | 09:04 Uhr

Das sind wirklich hehre Absichten, nur sollte man doch auch dem berechtigten Gedanken der notwendigen Spezialisierung folgen(wollen, weil er nicht wirklich "nur aus der Luft"gegriffen ist. Wenn sich die Kkh-standorte allmählich in die "Funktion von Polikliniken" wandeln würden u. sich auf ambulant durchführbare/gebotene Eingriffe konzentrieren würden, könnte man den medizinischen Bedarf an vielen wichtigen Leistungen bestimmt gut abdecken, ohne dass die Wege/ u.U. auch Kosten durch die Decke gehen. Viellt wird auch so manche Wohnung wieder frei, die im Rahmen der Niederlassung angemietet werden musste. Auch wenn es nicht immer wieder Wohnungen werden könnten, so hat man Räumlichkeiten gewonnen, die evtll soziale Funktionen bekommen könnten - je nachdem, was der Ort/Klein-/Mittelstadt benötigt/entscheidet.