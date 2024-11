Die Stadt Berlin will in den nächsten Jahren American-Football-Spiele der National Football League (NFL) ausrichten. Eine Behördensprecherin bestätigte dem rbb, dass der Berliner Senat am Dienstag eine entsprechende Vorlage der Sport- und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) beraten und beschließen will. Gespielt werden soll im Olympiastadion. Zuvor hatten RTL/ntv berichtet.

Am Sonntag (10.11.) bestreiten die New York Giants und die Carolina Panthers in München das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden. Auch Frankfurt am Main war in der Vergangenheit bereits Ausrichter. Die Liga hatte bereits angekündigt, in Deutschland bleiben zu wollen. "Ich bin sehr optimistisch und kann insoweit grünes Licht für alle NFL-Fans geben,

dass wir auch zukünftig hier in Deutschland spielen werden", sagte NFL-Germany-Chef Alexander Steinforth.