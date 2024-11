Nach der 0:4-Niederlage in Essen wollte Energie Cottbus gegen Dortmund II ein anderes Gesicht zeigen. Das gelang nur zum Teil. In einer ausgeglichenen und unterhaltsamen Partie trennten sich die beiden Drittligisten 3:3-Unentschieden.

Nach einer furiosen Partie zwischen Energie Cottbus und Dortmund II stand am Ende ein 3:3-Unentschieden. Ein Treffer in der Nachspielzeit ließ Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Co. jubeln. Für Energie trafen Thiele, Cigerci und Hofmann. Die Tabellenführung hat Energie allerdings verloren.

Die Stimmung im LEAG Energie Stadion war gerade zu Beginn der Partie merklich bedrückt, da ein Fan auf den Rängen reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden musste. FCE-Präsident Sebastian Lemke erklärte in der Halbzeit bei "Magenta Sport", dass der Fan "in einem stabilen Zustand" sei.

Auf dem Spielfeld machten die Gäste zunächst mehr Druck und belohnten sich mit dem ersten Treffer. Ein langer Ball in die Spitze von Antonio Foti und ein eiskalter Julian Heetwer im Eins-zu-eins gegen Energie-Keeper Bethke sorgten für das 0:1 (15. Minute). Die Cottbuser Reaktion folgte aber prompt: Timmy Thiele stand nur zwei Minuten später da, wo ein Stürmer stehen muss, und versenkte einen Abpraller von Torhüter Silas Ostrzinski im Netz.

Es ging rasant weiter. Nach Foul von Foti an Yannik Möker im Strafraum trat Tolcay Cigerci zum Elfmeter an – und versenkte (31.). Erneut blieb aber kaum Zeit, sich über eine Führung zu freuen. Henry Rorig will kurz danach auf der anderen Seite klären, köpfte stattdessen aber unglücklich ins eigene Netz. Mit dem 2:2 ging es in die Pause.

Die 2. Hälfte blieb zunächst ohne große Highlights. Der Spielfluss litt zum Teil unter kleineren Fouls, Chancen gab es auf beiden Seiten. In der 80. Minute konnten dann die Gäste erneut jubeln. Und erneut war es auch Hettwer, dessen - als Flanke geplanter - Schuss den Weg ins Tor fand. Doch Cottbus gab nicht auf und Hofmann sicherte Energie mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das 3:3-Unentschieden.