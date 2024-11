Wenn das Filmfestival Cottbus an diesem Sonntagabend zu Ende geht, werden nicht zuletzt zwei erstaunliche und komplett unterschiedliche Wettbewerbsbeiträge in Erinnerung bleiben: die ukrainische Raumfahrer-Liebeskomödie "U Are the Universe" und das kroatische Geschwister-Kammerspiel "Good Children". Beide wurden zurecht und erfreulicherweise am Samstagabend bei der Preisverleihung ausgezeichnet, wenn auch nicht mit den Hauptpreisen.

"U Are the Universe", für den Pavlo Ostrikov den Regie-Preis erhielt, ist das Ergebnis einer besonderen Kraftanstrengung. Der über Jahre hinweg in Kyiw entstandene Film war, wie Ostrikov in Cottbus erzählte, kurz vor der Fertigstellung, als Russland die Ukraine überfiel. Es grenzt an ein Wunder, dass dieser außergewöhnliche Film nun doch noch fertig geworden ist. Der Film erzählt von dem knorrigen Astronauten Andriy, der allein auf einer Mission zum Jupitermond Kallisto unterwegs ist, als plötzlich die Erde zerstört wird. Andrij glaubt, der einzige noch lebende Mensch zu sein. Dem begegnet er zunächst mit trockenem schwarzem Humor im Dialog mit der Künstlichen Intelligenz Maxim, die ihm zur Seite steht. Doch da nimmt die französische Astronautin Catherine Kontakt zu ihm auf, die in weiter Ferne in der Umlaufbahn des Saturns forscht. "U Are the Universe" wird nun zu einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Vom Setdesign über das Drehbuch bis zum so humorbegabten wie anrührenden Hauptdarsteller Volodymyr Kravchuk - hier stimmt so gut wie alles. Und das Schlussbild, das hier nicht näher beschrieben werden soll, ist in seiner fast kitschigen Schönheit eines der eindrücklichsten und anrührendsten des Kinojahres.

Auch das Schlussbild von "Good Children" trifft ins Herz - wenn auch auf ganz andere Art als das von "U Are the Universe". Der Film des Kroaten Filip Peruzović, der in Cottbus eine lobende Erwähnung erhielt, schlägt eine ganz andere Tonart an. Ein Bruder und eine Schwester räumen darin nach dem Tod der Mutter das Haus seiner Eltern leer. Der Film spielt fast ausschließlich in diesem Haus - und so wenig überraschend wie nüchtern zeigen die letzten Sekunden des Films schlicht die leergeräumten Zimmer. Das ist deshalb so anrührend, weil man mit den Geschwistern in diesen Räumen so viel erlebt, gefühlt und gesehen hat. Das Setdesign ist auch hier rundum überzeugend. Eine Fülle von Details bildet das nun zu Ende gegangene jahrzehntelange Leben in einem mit dem Altern der Bewohner längst verfallenden Haus ab. Porzellanfiguren und morsches Holz, zerrüttete Sofas - und Tiere: Bettwanzen haben sich eingenistet, eine Katze streicht umher, draußen im Baum schreit eine Art Fledermaus und Ameisen nehmen sich der Hinterlassenschaften an. Und mittendrin ein entfremdetes, selbst längst nicht mehr junges Geschwisterpaar, das wieder in die Rollen der Kindheit verfällt, sich aneinander reibt und vieles unausgesprochen lässt. Ein stilles, sehr präzise inszeniertes und gefilmtes, immer wieder trocken komisches und in seiner Wahrhaftigkeit anrührendes Kammerspiel.

Auch neben diesen beiden Filmen gab es im Wettbewerb viel zu entdecken - in einem Jahrgang, der so viel Überdurchschnittliches zu bieten hatte wie seit Jahren nicht mehr. Vielleicht ist ein Grund dafür das Mehr an Dringlichkeit und Gegenwart, das die Mehrheit der Filme bestimmt. Anders als im vergangenen Jahr greifen nur wenige Filme wirklich historische Stoffe auf: Einer dieser drei ist der litauische Beitrag "Southern Chronicles", eine 1993 einsetzende Roman-Adoption über einen Rugby-Spieler auf der Suche nach der Liebe und sich selbst. Der Film fängt zwar optisch die Zeit gut ein, leidet aber an einem geschwätzigen Off-Kommentar, der keine überzeugende Verbindung zum Rest des Films herstellt.



In die frühen 1990er Jahre geht auch "When the Phone Rang" aus Serbien zurück - eine sehr stilverliebte filmische Erzählung, die den beginnenden Jugoslawienkrieg mit einer auf emotionaler Ebene durchaus nahbaren Coming-of-Age-Geschichte verschränkt. Auch hier fällt der Off-Kommentar auf: So allwissend, sprachgewandt und klar wie der Off-Kommentar ist weder die Geschichte, die hier erzählt wird, noch das dafür eingesetzte Übermaß an filmischen Verwirreffekten: Immer wieder klingelt das Telefon aus dem Titel des Films neu, immer wieder verortet sich der Film neu, immer wieder gibt er neue Häppchen preis - und verhaspelt sich dabei auf für die Zuschauenden gänzlich unproduktive Weise. Die Jury hat das offenbar mehr überzeugt: Der Film heimste am Samstag den Hauptpreis des Festivals ein. Eine überraschende Entscheidung.

Am weitesten in die Vergangenheit geht der mit Abstand schwächste Film des Wettbewerbs: "Tower of Strength" zeigt kriegerische Auseinandersetzungen in den 1930er und 1940er Jahren in den Bergen Montenegros. Finstere Männer steigen aus Nebelschwaden ins Sonnenlicht der mächtigen Berglandschaft empor und reden bedeutungsschwer über allerlei Arten von Ehre, die dann jeweils dazu führen, dass irgendjemand getötet oder verschont werden soll. Ein unangenehm pathetischer Film, der im Wettbewerb zum Glück die große Ausnahme blieb.