Paul I. Berlin Samstag, 09.11.2024 | 12:55 Uhr

Als OB ist Wegner dafür verantwortlich, etwas gegen die Zustände zu tun. Weiß er das nur noch nicht? Vielleicht könnte ja sowas wie Antidiskriminierungsarbeit zur Auflage an Sportvereine gemacht werden, natürlich gepaart mit Geldern zur Umsetzung und sonstiger Unterstützung. Wie sieht es denn an Hochschulen aus? Bemüht sich eigentlich außer Chialo noch ein Abgeordneter darum? Gibt es einen Arbeitskreis (ohne Spott)? Was tut Fr. Spranger so, sie könnte neben den Vereinen bei der Polizei mit Sensibilisierung anfangen (auch wenn da gleich die GDP mit Ausreden auf der Matte steht und sagt, das ist nicht nötig). Ich höre immer nur, wie schrecklich das ist und was passiert, aber nicht, was dagegen politisch unternommen wird. Oder liegt das an der Berichterstattung. Im ÖD ist da sicher auch viel zu tun. Oder wie viele Angestellte im ÖD sind offen jüdisch oder Sinti. Wie war das mit den rassistischen Einzelfällen bei der Polzei?