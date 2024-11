Sportmodus rein, linke Spur und dann Vollgas. So in etwa könnten die Gedanken eines jungen Mannes ausgesehen haben, der am Mittwoch mit knapp 200 Stundenkilometern über Berlins Stadtautobahn gerast ist. Erlaubt sind dort 80 Kilometer pro Stunde. Der junge Mann verliert seinen Führerschein und bekommt eine Geldstrafe. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Berlin erklärt auf rbb|24 Nachfrage, dass es in Berlin keine feste "Raser- beziehungsweise Rennszene" gebe. Dennoch stellten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 593 verbotene Kraftfahrzeugrennen in der Stadt fest. Fast zwei am Tag. Diese hätten sich an insgesamt "308 unterschiedlichen Örtlichkeiten im gesamten Stadtgebiet" ereignet, teilt Polizeisprecherin Anja Dierschke rbb|24 schriftlich mit. Es ist allerdings zu betrachten, dass in diese Statistik auch Fluchten vor der Polizei Eingang finden. Wenn jemand also vor der Polizei wegrast, um nicht gestellt zu werden, wird das als Rennen gewertet.

Dass Rasen in der Stadt gefährlich ist, zeigt ein Vorfall aus der nahen Vergangenheit. Am vergangenen Samstag fegte ein Mann in seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit durch Schöneberg. Nach Zeugenangaben soll er an der Kreuzung zur Pallasstraße über Rot gerast sein. Er knallte in ein anderes Auto. Die Wucht des Aufpralls war so hoch, dass sich sein Auto überschlug und noch zwei weitere Autos traf. Vier Personen wurden verletzt, darunter ein Zehnjähriger. Und eines hatte der Unfall in Schöneberg mit dem Raser-Vorfall von Mittwoch gemeinsam: In beiden Fällen saßen junge Männer am Steuer.