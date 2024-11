Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner reist am Sonntag in die USA, um dort über Gesundheitswirtschaft und Stadtentwicklung zu beraten. Doch der Sieg von Donald Trump sorgt für noch mehr Gesprächsstoff bei den verschiedenen Treffen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist am Sonntag in die USA. Den designierten Präsidenten Donald Trump wird er dort nicht treffen, dafür aber zahlreiche Firmenchefs. Wegner will in den USA für den Wirtschaftsstandort Berlin werben.

Kamala Harris oder Donald Trump? Nicht nur für US-Amerikaner eine wichtige Frage – auch viele Unternehmen in Berlin und Brandenburg zittern mit. Denn der Ausgang der Wahl könnte höhere Zölle für Exporte in die Staaten bedeuten. Von Efthymis Angeloudis

Wegner wird Unternehmer treffen, Politikerinnen und Politiker, Gesundheits- und Stadtentwicklungsexperten. Um künstliche Intelligenz soll es gehen, um Sicherheit und Kreativwirtschaft. In New York will Wegner auf der "High Line" spazieren - einer begrünten ehemaligen Hochbahnstrecke. Im Boston steht die Gesundheitswirtschaft im Mittelpunkt. Dazu reist auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) an. In Los Angeles, Berlins ältester Partnerstadt, will der Regierende Bürgermeister Vertreter der Filmwirtschaft sowie von Microsoft und Google treffen.



Wegner will vor allem für Berlin als Wirtschaftsstandort werben. "Die USA und Berlin verbinden eine langjährige Partnerschaft und gemeinsame demokratische Werte", erklärte Wegner zu seiner Reise, die wenige Tage nach der Wahl des Republikaners Donald Trump zum neuen US-Präsidenten stattfindet. "Wir pflegen einen guten Austausch in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur – künftig soll unsere Zusammenarbeit in diesen Bereichen noch weiter gestärkt werden."

Er wolle in Amerika die hohe Attraktivität Berlins als Gesundheits-, Wissenschafts- und Innovationsstandort deutlich machen. "Gerade in diesen Bereichen haben sich in den vergangenen Jahren international bedeutsame Unternehmen für unsere Stadt entschieden."