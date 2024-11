Marcus Freitag, 08.11.2024 | 14:47 Uhr

Was wäre ?? Es ist seine Pflicht wenn er seine Verantwortung wahr nimmt wie Steinmeier sagte. Denn Scholz und seine Ampel haben quasi kein Rüchhalt bei den Wählern. Seine und die Ampelparteien sind drastisch abgestürzt, der Wähler will das nicht mehr. Die Umfragen besagen das Volk will die Neuwahl und zwar nicht erst am Sanktnimmerleinstag sondern sofort. Auch im Bundestag existieren keine Merheiten für seine Restregierung. Der Kanzler hat abgewirtschaftet im wahrsten Sinne des Wortes. Was er jetzt noch ohne Mehrheiten reißen will, wie er sagt er will noch "Sachen" durchbringen, ist mir völlig schleierhaft. Zumal das Volk nicht mehr will, dass er noch irgendetwas durchbringt. Diese Staatswohlgefärdende Politik soll endlich zuende sein. Die Gängelung, die Inflation, die grünen Abenteuer und das ganze Faeser Gebaren muss weg. Das wollen die Menschen, die um ihre Jobs bangen weil D nicht mehr wettbewerbsfähig ist.