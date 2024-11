Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 bei Friesack (Havelland) ist am Samstagnachmittag ein Mensch tödlich verletzt worden, ein weiterer schwer.



Wie die Regionalleitstelle Potsdam dem rbb mitteilte, prallte ein Auto gegen einen Baum neben der Bundesstraße. Die Person am Lenkrad sei dabei eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Eine weitere Person in dem Fahrzeug wurde laut Leitstelle schwer verletzt. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Zu Alter und Geschlecht der Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die B5 war wegen Bergungsarbeiten mehrere Stunden zwischen der B188 und Friesack gesperrt.