Mangel in Cottbus - Cottbusverkehr bittet andere Städte um Straßenbahnen

Fr 08.11.24 | 10:57 Uhr | Von Florian Ludwig

Bild: dpa/Patrick Pleul

In Cottbus gehen die Straßenbahnen aus. Ein Drittel der Fahrzeuge sind nicht einsatzfähig. Nun bittet Cottbusverkehr andere Städte um Hilfe. Doch nicht jede Bahn kann in jeder Stadt fahren. Von Florian Ludwig



Auf den Cottbuser Schienen ist aktuell weniger los, als dem örtlichen Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr lieb sein kann. Dem Unternehmen mangelt es derzeit an Straßenbahnen, wie es Ende Oktober mitteilte. Nun will das Unternehmen in anderen Städten um Ersatzbahnen bitten - konkret in Frankfurt (Oder), Brandenburg (Havel) und im sächsischen Zwickau. Das erklärte Cottbusverkehr am Freitag auf rbb-Nachfrage. Ein Drittel ihrer Straßenbahnen sei demnach derzeit nicht einsatzfähig - sieben von insgesamt 21 Bahnen des Typs KTNF 6.



Unfälle und Inspektionen als Ursache

Laut Cottbusverkehr sind Unfälle und Inspektionen an den Fahrzeugen, die derzeit durchgeführt werden, Grund für die aktuellen Ausfälle. Auf rbb-Nachfrage erklärte ein Unternehmenssprecher, dass sich zwar die Zahl der Unfälle in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren nicht erhöht habe, die Schäden der einzelnen Vorfälle seien aber wesentlich höher ausgefallen als bei früheren Verkehrsunfällen mit Straßenbahnen. Die Unfallursachen würden dabei ein breites Spektrum umfassen. Wie lange derweil die Inspektion der Fahrzeuge dauert, lasse sich nicht pauschal sagen, so der Sprecher. "Dies hängt von der jeweiligen Inspektionsart ab und kann sich deshalb erheblich unterscheiden", heißt es von Cottbusverkehr.



Nicht jede Bahn für Cottbus geeignet

Wie Cottbusverkehr weiter mitteilt, kann nicht jede beliebige Straßenbahn als Ersatz in Cottbus eingesetzt werden. So müsse nicht nur die Spurbreite der Gleise passen, auch die Ausmaße der Bahnen, also ihre Höhe und Breite muss passen, um in Cottbus fahren zu können. Zudem müssten die Bahnen über eine bestimmte Ausstattung verfügen, beispielsweise über behindertengerechte Zugänge oder technische Hilfsmittel, wie zum beispiel Rampen. "Zuletzt müssen auch die technischen Spezifikationen (welches Steuerungssystem, welche Oberleitungsspannung) sowie weitere Faktoren passen, damit sowohl die Bahn fahrtüchtig ist als auch von unserem Fahrpersonal problemlos bedient werden kann", heißt es vom Unternehmen weiter.

22 neue Bahnen sollen kommen

Langfristig will Cottbusverkehr das Problem des Straßenbahnmangels durch die Neuanschaffung neuer Bahnen lösen. Eine neue Bahn befindet sich bereits in Cottbus und wird auf dem Betriebsgelände von Cottbusverkehr getestet. Demnächst wird die Auslieferung der zweiten und der dritten Bahn erwartet - Ende 2025 sollen 22 neue Straßenbahnen für Cottbus ausgeliefert sein. Die Inbetriebnahme der Bahnen wird dann aber noch einige Monate in Anspruch nehmen.

