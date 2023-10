Auf dem ehemaligen Flugplatz Drewitz (Spree-Neiße) ist eine Millioneninvestition geplant. Wie der rbb am Freitag auf Nachfrage erfahren hat, will das Unternehmen "Bton" aus Soltau in dem dortigen Industriepark, dem "Green Areal Lausitz", eine Produktion für klimapositiven Beton aufbauen.

Wie Thomas Demmel, Geschäftsführer von Bton dem rbb mitteilte, wolle das Unternehmen rund 25 Millionen Euro in den Standort investieren. Geplant seien zwei Produktionen. Einerseits solle klimapositiver Beton hergestellt werden, also Beton, der mehr CO2 in sich gebunden hat, als im gesamten Herstellungsprozess anfällt. Andererseits soll mit einem Partnerunternehmen auch ein Fertigteilwerk entstehen, in dem aus dem vor Ort produzierten Beton Wände und Decken für Wohnhäuser hergestellt werden sollen.