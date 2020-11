30 Millionen Euro an Bundesmitteln fließen in das Projekt "Europäische Schule in Templin" (EST) in der Uckermark. Am Donnerstag stellte der Haushaltsausschusses des Bundestages entsprechende Mittel für die Sanierung der denkmalgeschützten Anlage des ehemaligen Joachimsthalschen Gymnasiums in Templin bereit.