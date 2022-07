Schule in Berliner Umland - Neuer Oberschulcampus in Altlandsberg soll 2023 fertig werden

Fr 22.07.22 | 18:52 Uhr

Numrich Albrecht Klumpp Audio: Antenne Brandenburg | 22.07.2022 | Martina Rolke | Bild: Numrich Albrecht Klumpp

In den Randgebieten Berlins werden Schulplätze dringend gebraucht. In Altlandsberg (Märkisch-Oderland) wird aktuell deswegen eine Oberschule mit gymnasialer Oberstufe gebaut. Am Freitag fand dort das Richtfest statt. Im Schuljahr 2023/24 sollen hier bis zu 800 Kinder zur Schule gehen. Die Kosten von etwa 50 Millionen Euro trägt der Landkreis. Drei große Gebäude des Oberschulcampus werden gerade gebaut, plus einer Sporthalle. Noch wird kräftig gebohrt und geschraubt, doch der Großteil ist fertig, auch das Glas in den Fenstern ist schon eingelassen, wie Altlandsbergs Bürgermeister Arno Jaeschke (parteillos) dem rbb sagte. "Wir haben eine Oberschule mit Grundschulteil. Diese füllt sich jetzt zusehends", sagte Jaeschke weiter. "Wir haben den Bedarf der Erweiterung und gleichzeitig auch den Bedarf beim Landkreis für das Berliner Umland." Für eine bessere Anbindung werde deswegen auch gleich eine Bushaltestelle dazu gebaut, direkt auf dem Schulgelände.

Kritik aus anderen Gemeinden

Doch Kritikern reicht das nicht. Denn die umliegenden Gemeinden hätten eine neue Schule lieber bei sich im Ort gehabt. "Wenn wir die Zahlen vergleichen, dann haben wir in Neuenhagen und Hoppegarten gemeinsam so viele Kinder wie Altlandsberg Einwohner hat", sagte Günter Paulat (parteilos), Gemeindevertreter aus Neuenhagen, dem rbb. "Aus diesem Grund frage ich mich, warum die Schule in Altlandsberg gebaut wurde", so Paulat weiter. Zwei von Paulats drei Enkelkindern gingen nun auf eine nahe Privatschule - notgedrungen, weil keine andere Oberschulplätze mehr da wären, sagte er dem rbb. Das Einstein-Gymnasium in Neuenhagen platze aus allen Nähten, weil viele Eltern eine wohnortnahe Schule für ihre Kinder bevorzugten.

Weitere Schule in Hoppegarten geplant