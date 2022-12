Nach der brutalen Tötung einer Seniorin in Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) ist Haftbefehl gegen den 37-jährigen Enkel erlassen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ricarda Böhme, am Dienstag mit. Der Mann sei dringend tatverdächtig, die 80 Jahre alte Frau getötet zu haben. Bereits am Samstag stand der Sprecherin zufolge das Ergebnis der Obduktion fest. "Todesursächlich war massive Gewalteinwirkung." Weitere Einzelheiten teilte sie zunächst nicht mit.

Die Frau sei an massiven Verletzungen gestorben, hatte Polizeisprecher Roland Kamenz am Samstag gesagt. Zudem soll die Frau nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft durch stumpfe Gewalt gestorben sein. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Informationen veröffentlicht werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 37 Jahre alten Enkel wegen Totschlags, tätlichem Angriff und Raubes.

Ein Mann hatte am Freitagmittag in Schöneiche die leblose Frau in einem Nebengebäude auf ihrem Grundstück entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Bei den nachfolgenden Ermittlungen habe es Hinweise auf eine Person gegeben, die mit einem Auto in der Nähe des Tatorts gewesen sein soll, so der Polizeisprecher.

Daraufhin sei bei der Fahndung ein Autofahrer auf der Bundesstraße B1 bei Vogelsdorf gestoppt worden. Bei der Kontrolle leistete er nach Angaben der Staatsanwaltschaft massiven Widerstand und versuchte, einer Polizistin die Waffe zu entreißen.

Dabei habe sich ein Schuss gelöst, der den Tatverdächtigen an Hand und Oberschenkel verletzt habe, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Polizei hatte zuvor berichtet, ein Beamter habe auf den Mann geschossen und ihn an der Hand verletzt. Der 37-Jährige befindet sich Sprecherin Böhme zufolge derzeit im Haftkrankenhaus der Untersuchungshaftanstalt Brandenburg an der Havel.



Bei dem Einsatz wurden nach Polizeiangaben auch zwei Polizisten verletzt, die versuchten Erste Hilfe zu leisten - einer musste ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen, wie sie passiert sind und zu weiteren Einzelheiten gab es zunächst keine weiteren Angaben.