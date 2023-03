Es schien das Aus für die Saison, wenn nicht sogar des gesamten Betriebes der Buckower Kleinbahn in der Märkischen Schweiz zu sein: Diebe hatten zu Jahresbeginn hunderte Meter Kupferkabel aus den Oberleitungen gestohlen. Der Betreiber der historischen Strecke zwischen Müncheberg und Buckow (Märkisch-Oderland) – ein gemeinnütziger Verein – konnte den entstandenen Gesamtschaden nach eigenen Angaben aufgrund geringer Finanzmittel nicht stemmen. Mit Hilfe von Spenden und Unterstützung der Deutschen Bahn kann die Trasse nun aber doch wieder Instand gesetzt werden. Wie der Verein nun mitteilt, kann die neue Kleinbahn-Saison am 29. April starten.

In dieser Woche rollt der neue Kupferdraht zur Kleinbahn. Insgesamt 400 Meter. Vereinsmitglied Uwe Richter, der hauptberuflich in einer Firma für Oberleitungen arbeitet, hat das Material besorgt. Auf Richters Bitte hin hat sein Chef nach dem Vorfall ein paar Telefonate geführt. "Dafür bin ich ihm unheimlich dankbar und ich muss sagen, auch die Reaktionen aus der Bevölkerung, die uns mit Spenden unterstützt hat ... das hätte ich nie für möglich gehalten", sagt Richter.

Nachdem der rbb und andere Medien über den Diebstahl berichtet hatten , erlebte der Kleinbahnverein viel Hilfsbereitschaft - nicht nur aus der Eisenbahnerszene. Eine kleine Bar in Müncheberg veranstaltete beispielsweise einen Cocktailabend. Auch sind viele Einzelspenden eingegangen, berichtet Vorstandsmitglied Fred Bernau. "Alle haben dazu beigetragen, dass eine Spendensumme von über 30.000 Euro zusammenkam, mit der wir nicht rechnen konnten, sodass wir die Fahrleitung zügig reparieren können."

Die Buckower Kleinbahn fährt an den Wochenenden im Sommer-Halbjahr auf einer Strecke von fünf Kilometern. Die besteht bereits seit 1897, seit knapp 20 Jahren fungiert die Kleinbahn auch als rollendes Elektromobilitätsmuseum mit einem 100 Jahre alten Triebwagen.

Der Betreiber-Verein besteht aus Enthusiasten, die in alter Uniform Fahrkarten kontrollieren, die Strecke und die historischen Triebwagen in Schuss halten. Die Trasse ist dabei Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. In der Saison zwischen Mai bis Oktober nutzen jährlich etwa 11.000 Menschen die Anbindung von und nach Buckow, dem Zentrum der Märkischen Schweiz.