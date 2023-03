Bauarbeiten zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) - Vier Wochen lang Sperrungen, Ersatz und Ausfälle auf der RE1-Linie

Di 21.03.23 | 15:18 Uhr

dpa/P.Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 21.03.2023 | Eva Kirchner-Rätsch | Bild: dpa/P.Pleul

Einen Monat lang wird auf der Strecke der Regionalbahn-Linie 1 gebaut. Für Bahnreisende zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) heißt das Ersatzverkehr, geänderte Fahrzeiten und deutlich längere Wege. Ein Überblick.

Zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner: tageweise Zugausfälle - Ersatz mit S-Bahn

Zwischen Erkner und Fürstenwalde: ein Monat Vollsperrung - Schienenersatzverkehr

Zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (O.): veränderte Fahrzeiten und Ausfälle möglich

Eurocity nach Polen: zwischen Berlin-Hbf und Frankfurt (O.) Bus-Ersatz



Bahnreisende auf der Linie des Regionalexpress 1 müssen sich ab Freitagabend auf Einschränkungen und teils doppelt so lange Wegezeiten einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten soll die Strecke zwischen Erkner und Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree knapp einen Monat lang voll gesperrt werden - bis zum 21. April. Neben dem Nahverkehr ist davon auch der Fern- und Güterverkehr betroffen. Das bestätigte die Deutsche Bahn dem rbb. Zudem soll es an einzelnen Tagen zu Zug-Ausfällen zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner kommen.



Erkner - Fürstenwalde:

An den voraussichtlich wenigen Einzeltagen, an denen die Züge Richtung Osten im Ostbahnhof enden, sollen Fahrgäste bis Erkner mit der S-Bahn weiterfahren. Von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) als Betreiberin der Linie RE1 hieß es dazu, die Züge verkehrten "fast im gesamten Bauzeitraum bis Erkner", wie Geschäftsführer Roland Pauli sagte. "Das heißt: Die Kunden aus Berlin können bis Erkner fahren, steigen dort in den Schienenersatzverkehr um und fahren mit dem dann bis Fürstenwalde."

Während der einmonatigen Vollsperrung sollen zu Spitzenzeiten insgesamt 16 Ersatzbusse zum Einsatz kommen, die dann zwischen Fürstenwalde und Erkner hin- und herpendeln, so Pauli weiter. Allerdings könnten Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder dort nur eingeschränkt befördert werden.



Fürstenwalde - Frankfurt (Oder):

Von Fürstenwalde aus verkehrt der Zug bis Frankfurt (Oder). Allerdings werden sich auch auf diesem Abschnitt aufgrund des Ersatzverkehrs und weiterer möglicher Baumaßnahmen Abfahrtszeiten verschieben. Odeg-Geschäftsführer Roland Pauli sagte dazu: "Wir wissen, dass dort in Teilabschnitten nur ein eingleisiger Zugbetrieb stattfinden kann. Und da wir ja doch etwas häufiger in der Stunde fahren, blockieren sich praktisch unsere Züge sogar gegenseitig in dem Zeitraum und da kann es durchaus auch noch zu weiteren Zugausfällen kommen."



Imago Images/Maurice Tricate Verkehrsforscher zu BVG-Konzept - "Ein U-Bahn-Ausbau in dieser Größenordnung ist bar jeder Vernunft" In einem internen Konzept hat die BVG eine massive Vergrößerung des Berliner U-Bahn-Netzes vorgeschlagen. Verkehrsforscher Andreas Knie von der TU Berlin sagt, für eine Anbindung der Außenbezirke an die Innenstadt bräuchte es andere Lösungen.

Berlin - Warschau:

Deutliche Auswirkungen haben die Bauarbeiten auch für Reisende zwischen Berlin nach Warschau. So fährt der Eurocity nur auf polnischer Seite, also zwischen Warschau und der Grenzstadt Frankfurt (Oder). Zwischen Berlin-Hauptbahnhof und der Oderstadt verkehren stattdessen Ersatzbusse. Das ergab die Anfrage bei der Reiseauskunft der Deutschen Bahn. Die Fahrzeit verlängert sicht dadurch um rund 1,5 Stunden.



imago images/S.Steinach Halt ab 2027 auch für Regios - Umbau des S-Bahnhofs Köpenick zum Regionalbahnhof startet Ab 2027 sollen auch Regionalbahnen am derzeitigen S-Bahnhof Köpenick halten. Die Bauarbeiten dafür beginnen am Freitag. Dafür wird der S-Bahnverkehr immer wieder einseitig oder total gesperrt.



Bisher nur spärliche Informationen verfügbar

Zwar sind die Maßnahmen seit Mitte Februar bekannt, allerdings waren Informationen bisher noch nicht zugänglich oder erst seit Kurzem. Ein Umstand, den die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft als Betreiber der RE1 bedauere, hieß es. "Grundsätzlich ist der Informationsstand bei dieser Baumaßnahme tatsächlich schwierig", sagte Odeg-Geschäftsführer Roland Pauli dem rbb. "Das liegt daran, dass wir bis zuletzt noch nicht die finalen Fahrpläne von der DB Netz bekommen haben." Aus diesem Grund habe man zunächst über Zwischenstände informiert, die auch bereits auf den Seiten der Deutschen Bahn veröffentlicht seien. Aushänge gebe es zudem an den betroffenen Bahnhöfen.



Grund für die Einschränkungen sind Instandhaltungsarbeiten. Den Angaben der Bahn zufolge wird am Korrosionsschutz an der Brücke über die Autobahn A10 gearbeitet, es werden Gleise verlegt und die Bahnübergänge in Hangelsberg und Fürstenwalde erneuert. Zudem gibt es vorbereitende Maßnahmen zur Bahnhofserweiterung in Berlin-Köpenick. Sendung: Antenne Brandenbrug, 21.03.2023, 14:10 Uhr