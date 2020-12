In Ostbrandenburg bereiten sich die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) auf die Einrichtung von Impfzentren vor. Das teilten die Kreise und die Stadt dem rbb mit. Am Montag war bekannt geworden, dass in Brandenburg insgesamt elf Impfzentren eingerichtet werden sollen. Sobald Impfstoffe verfügbar sind, sollen in den Impfzentren Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden.



In Frankfurt (Oder) könnten möglicherweise zwei Impfzentren entstehen, wie der Sprecher der Stadt sagte. Die Stadt könne dann angrenzende Landkreise mitversorgen. Pro Stunde sollen an jedem Impfzentrum rund 100 bis 150 Menschen geimpft werden.