Die "Märkische Allgemeine Zeitung" [€] veröffentlichte am Montag eine Liste von Vorschlägen für mögliche Standorte: Demnach könnten sie in Brandenburg/Havel , Cottbus , Eberswalde (Barnim), Elsterwerda (Elbe-Elster), Frankfurt (Oder) , Luckenwalde (Teltow-Fläming), Oranienburg (Oberhavel), Potsdam , Prenzlau (Uckermark) und Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) entstehen. Die Standorte sollten zunächst für sechs Monate ausgelegt sein, schrieb die Zeitung. Pro Stunde sollten 100 bis 150 Menschen pro Standort geimpft werden. Die Impfungen sind freiwillig.

Sobald ein zugelassener Impfstoff vorliege, solle im Dezember je ein Impfzentrum in Potsdam (Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg) und Cottbus startklar sein, in den ersten drei Monaten 2021 solle es dann elf Zentren geben. Die Standorte seien noch unklar. Bisher waren zehn Impfzentren in der Planung.

Was in Brandenburg jetzt erlaubt ist - und was verboten

Der Anstieg der Corona-Infektionen in Brandenburg verlangsamte sich derweil zu Wochenbeginn: Von Sonntag auf Montag kamen laut Gesundheitsministerium 218 neue Fälle hinzu; am Montag vor einer Woche waren 324 neue Ansteckungen gemeldet worden.



An diesem Dienstag treten neue Corona-Regeln in Kraft. So dürfen sich nur noch bis zu fünf statt zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen, Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Für die Weihnachtsfeiertage gelten Lockerungen: Vom 23. bis 27. Dezember dürfen sich zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mit einberechnet. Danach kehrt Brandenburg – auch über Silvester – wieder zur Fünf-Personen-Regelung zurück.

Sendung: Brandenburg aktuell, 30.11.2020, 19:30 Uhr