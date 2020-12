Nach Kritik auch von der Brandenburger Landesregierung lenkt der Berliner Senat jetzt doch ein und unterbindet Einkaufstouren nach Polen. Kurzreisen zum Shoppen und zum Böllerkauf in dem Nachbarland im Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs sind während der Corona-Pandemie nur noch mit einer anschließenden zehntägigen Quarantäne möglich, wie der Senat am Dienstag beschloss. Das teilte eine Senatssprecherin nach der Sitzung mit. Die Infektionsschutzverordnung werde entsprechend angepasst.

Dem vorausgegangen waren zahlreiche Irritationen um unterschiedliche Regeln für Menschen aus Brandenburg und aus Berlin. Das Land Brandenburg hatte in seiner jüngsten überarbeiteten Corona-Eindämmungsverordnung eine zehntägige Quarantänepflicht verhängt, sobald man von Einkäufen in Polen nach Brandenburg zurückkehrt. Dies habe man "in enger Abstimmung mit dem Land Berlin" beschlossen, hieß es. In der Berliner Corona-Verordnung fehlte jedoch bis zuletzt der Passus, der den sogenannten "Kleinen Grenzverkehr" mit einer anschließenden Quarantänepflicht belegt.