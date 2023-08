Tesla hat für sein Werk in Grünheide (Oder-Spree) Großes vor: Der US-Elektroautobauer will dort perspektivisch eine Million E-Autos und eine Milliarde Batteriezellen pro Jahr produzieren – ganz ohne zusätzliches Wasser. Das zeigen die Pläne, die Tesla Anfang des Jahres beim zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) eingereicht hatte und die bis Freitag einen Monat lang öffentlich ausgelegen haben.

Dazu können weiterhin Stellungnahmen – sogenannte Einwendungen – abgegeben werden. Die ersten seien bereits eingegangen, bestätigt die Behörde. "Die Anzahl der Einwendungen verändert sich täglich" hieß es aus dem LfU auf Anfrage des rbb. In einem ersten Schritt werde von der Genehmigungsbehörde nun geprüft, ob es sich "tatsächlich um eine Einwendung – also ein inhaltliches Vorbringen gegen die Genehmigung der Anlage – handelt".

Der Wasserverband Strausberg-Erkner will in der Nähe des Tesla-Werks ein eigenes Industrieklärwerk bauen. Doch das Umweltministerium hat gänzlich andere Ansichten zu Aufgabe, Kapazität und Standort einer solcher Anlage. Von Martin Krauß

Doch bereits in den vergangenen Wochen wurde Kritik an den Plänen von Tesla geäußert. So hatte bereits vor der öffentlichen Auslegung der Unterlagen der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) Bedenken zu den Plänen angemeldet. Wegen der Größe des Vorhabens sowie einer damit verbundenen Versiegelung der Fläche sei mit einem "direkten Einfluss auf die öffentliche Trinkwasserversorgung" zu rechnen, hieß es vom WSE bereits im April.

Grund dafür: Die Pläne von Tesla beinhalten nämlich auch den Bau einer riesigen Produktionshalle. Diese soll insgesamt eine Fläche von 500.000 Quadratmetern haben und wäre damit doppelt so groß wie die bereits bestehende Halle. Zur Stabilität will der US-Elektroautobauer zudem rund 81.000 Pfähle in den Boden rammen. Laut Unterlagen sollen die Pfähle bis zu zwölf Meter in das Grundwasser eintauchen.

Ein Gutachten, dass den Anträgen angefügt ist, geht davon aus, dass keine relevanten Auswirkungen zu erwarten seien. Umweltschützer hatten jedoch bei der Errichtung der ersten Halle die Pfahlgründungen kritisiert. Sie befürchten negative Auswirkungen auf das Grundwasser.