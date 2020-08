Immer weniger Berliner Unternehmen stellen schwerbehinderte Menschen ein. Etwa zwei Drittel der Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen kämen ihrer Beschäftigungspflicht nicht nach, sagte der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), Franz Allert, am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2019.

Nach Protesten auch in Berlin

Die Summe der geleisteten Ausgleichsabgaben lag 2019 bei 41,9 Millionen Euro und damit 3,7 Millionen Euro höher als 2018. Davon flossen 35,8 Millionen Euro zurück in die Integration von schwerbehinderten Arbeitnehmern, unter anderem als Leistungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen hat Berlin unter anderem Zuschüsse zu Investitionen in Arbeits- und Ausbildungsplätze mit bis zu 50.000 Euro pro Arbeitsplatz verdoppelt. Der Eigenanteil für Inklusionsbetriebe wurde zugleich auf zehn Prozent halbiert. Das sind Unternehmen, die mindestens 30 Prozent und höchstens 50 Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Sie kommen unter anderem in der Gastronomie, in Wäschereien, im Landschaftsbau und bei Gebäudereinigungen zum Einsatz.