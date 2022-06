Der US-Konzern müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren. Präsident Joe Biden zeigte sich am Freitag abweisend zu der Prognose und wünschte Musk in diesem Zusammenhang einen guten Flug zum Mond.

Tesla-Chef Elon Musk äußert Angst vor einer Rezession und will deshalb Tausende Stellen bei dem E-Auto-Hersteller streichen. In einer internen Mail an Führungskräfte schrieb Musk, er habe ein "super schlechtes Gefühl" bezüglich der Wirtschaftsentwicklung, wie die Nachrichtenagentur Reuters zuerst meldete.

Mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sind Pflicht. Wer nicht kommt, "hat das Unternehmen verlassen". Diese Ansage verschickte Tesla-Chef Musk per E-Mail an Mitarbeiter. Die IG Metall in Brandenburg verweist aufs deutsche Arbeitsrecht.

Experten erklärten, das Schreiben und andere Vorgänge rund um Konzern könnten zu einem Auszug von Mitarbeitern führen. An der Wall Street verlor Tesla im Verlauf bis zu neun Prozent. Ende 2021 beschäftigte Tesla weltweit rund 100.000 Menschen. Der Autobauer fährt derzeit die Produktion in seinem neuen Werk in Grünheide hoch und hat dazu Hunderte Stellen ausgeschrieben.

Weltweit sind es auf der Job-Plattform LinkedIn rund 5.000 offene Jobs, von Verkäufern in Tokio über Mechatronikern in Berlin bis zu IT-Spezialisten in Palo Alto. Am Mittwoch hatte Musk damit Schlagzeilen gemacht, dass er seiner Belegschaft Homeoffice untersagt hatte.