Große Sprünge wollte Monika [Name geändert] im Ruhestand gar nicht machen: "Kein Haus am Meer oder so." Das wäre bei ihrem Einkommen ohnehin unrealistisch, aber auch gar nicht ihr Stil. Hier in Berlin wollte sie sein, bei ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten in Mitte. Denen geht die 75-Jährige schon seit 50 Jahren nach.

Gingen im Jahr 2001 in Berlin mit 3.177 Menschen noch 0,6 Prozent der über 65jährigen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, so waren es 2021 bereits 21.498 und somit drei Prozent der Menschen über 65. 14.282 von ihnen hatten die so genannte Regelaltersgrenze bereits überschritten. Das ist das gesetzlich festgelegte Renten-Eintrittsalter, das derzeit schrittweise auf 67 Jahre erhöht wird (Quelle: Deutsche Rentenversicherung ). Das sind immerhin zwei Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe in Berlin.

Wie der 75-jährigen Berlinerin geht es immer mehr Menschen im Rentenalter. Die Zahl der über 65-Jährigen, die in Berlin und Brandenburg einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, hat in den vergangenen Jahren zugenommen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Dies zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die rbb|24 ausgewertet hat.

Dabei muss beachtet werden, dass es wegen der demografischen Entwicklung inzwischen in Berlin auch insgesamt mehr Menschen in dieser Altersgruppe gibt.

Das habe auch etwas mit dem Angebot zu tun, sagt Romeu Gordo und ob Unternehmen in Brandenburg ihre Beschäftigten in teils körperlich anstrengenden Tätigkeiten halten können. "Wir beobachten, dass Leute mit höherem formalem Bildungsniveau trotz Rente länger arbeiten. Das liegt vor allem daran, dass sie Berufen nachgehen, die nicht so körperlich anspruchsvoll sind - aber auch daran, dass diese Menschen sich in einer besseren körperlichen Verfassung befinden", fügt die Expertin für Ruhestand und Alterssicherung hinzu. Und solche Jobs gebe es im Vergleich häufiger in Berlin als in Brandenburg.

Etwas anders verhält es sich bei den geringfügig Beschäftigten, also den Mini-Jobbern. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg stieg ihr Anteil von 2,3 Prozent im Jahr 2001 auf 3,6 Prozent im Jahr 2021 in der Altersgruppe der über 65-Jährigen. In Deutschland stieg der Anteil von 3,5 auf 5,4 Prozent. Sowohl Berlin als auch Brandenburg liegen also deutlich darunter, allerdings Tendenz steigend.

In absoluten Zahlen: In Berlin gingen 2021 25.120 Menschen in der betreffenden Altersgruppe einer geringfügigen Beschäftigung nach, in Brandenburg waren es 23.538 Menschen.