Deutschlands Bevölkerung altert. Das wird sich deutlich bemerkbar machen: In den nächsten zehn Jahren gehen die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente. Was tun andere Länder gegen die Fachkräftelücke - und was kann sich Deutschland abschauen?

Deshalb ruft dieselbe Regierung jetzt Rentnerinnen und Rentner dazu auf, länger zu arbeiten. Das tun auch immerhin knapp 40 Prozent der Über-60-Jährigen - weil sie noch keine Lust auf Ruhestand haben, oft aber auch, weil die Rente sonst schlicht zu niedrig wäre. Auf die frei werden Arbeitsplätze sind bisher vor allem Menschen aus der Ukraine nachgerückt. Weil aber seit Februar mehrere Zehntausend Ukrainer Polen verlassen haben, um in der Ukraine gegen das russische Militär zu kämpfen, fangen polnische Unternehmen jetzt an, sich woanders auf dem Planeten umzuschauen: in Südamerika, in Asien und auch in afrikanischen Ländern.

Auch die polnische Bevölkerung wird älter - ziemlich schnell sogar: in den vergangenen zehn Jahren um über drei Jahre auf jetzt durchschnittlich 42,7, hat das polnische Statistikamt vor Kurzem mitgeteilt. Das heißt: Mehr als jeder und jede Fünfte in Polen ist inzwischen im Rentenalter. Trotz Arbeitskräftemangel hatte die polnische Regierung das Rentenalter erst 2017 heruntergesetzt: auf 60 Jahre für Frauen, 65 Jahre für Männer. Aber die Arbeitslosigkeit ist niedrig und der Bedarf an Arbeitskräften hoch, auch weil nach wie vor viele Polinnen und Polen im Ausland arbeiten.

Weil das aber den Fachkräftemangel in Japan natürlich nicht beseitigt, setzt die Regierung auf ein generell höheres Rentenalter und damit die Unternehmen. Der Haken: Man kann Mitarbeiter bis 75 beschäftigen, muss aber nicht. Daneben setzt man auf mehr Zuwanderung, allerdings bisher aus unterschiedlichen Gründen mit mäßigem Erfolg. In der Altenpflege sollen unterstützend mehr Roboter zum Einsatz kommen – oder wie gerade in einem Heim im Süden: Babys, die den alten Menschen einfach durch ihre Anwesenheit Freude bereiten.

In Japan ist nahezu ein Drittel der Menschen über 65 Jahre alt, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Gesellschaft altert rasant, Babys werden hingegen kaum geboren. Ein kleines Plus: Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus einem eigenen Selbstverständnis heraus wollen 40 Prozent der Japaner bis ins hohe Alter weiterarbeiten, das ergab kürzlich eine Umfrage. Schon jetzt arbeitet mehr als ein Drittel der Über-65-Jährigen – ein weltweiter Rekord. Viele helfen auf Baustellen als Winkemännchen oder in anderen Sicherheitsbereichen.

Klar ist aber, dass noch immer viele gut ausgebildete portugiesische Jugendliche lieber auf Arbeitssuche ins Ausland gehen, weil die Jobs in ihrer Heimat entweder zu schlecht bezahlt werden oder schlicht gar nicht da sind. Die Jugendarbeitslosigkeit in Portugal liegt derzeit bei knapp 16 Prozent und damit rund dreimal so hoch wie in Deutschland.

Anfang des Jahres änderte die Regierung in Lissabon das Einwanderungsgesetz, um zum Beispiel ausländischen Arbeitern in Portugal das Homeoffice zu erleichtern. Ob das mehr Arbeitskräfte angelockt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Fachkräftemangel gibt es in Portugal vor allem im Tourismus- und Landwirtschaftsbereich. Das sind Branchen, in denen in Portugal traditionell Arbeitskräfte aus den ehemaligen Kolonien wie Angola und Mozambique beschäftigt sind. Allein im Gastgewerbe könnten 50.000 zusätzliche Menschen arbeiten, teilte die portugiesische Tourismusministerin zuletzt mit.

In Frankreich war der Erwerbstätigen-Schwund lange Zeit kein größeres Thema. Statistisch gesehen bekommen die französischen Frauen 1,83 Kinder und stehen damit an der Spitze der EU, vor Rumänien und Tschechien. Die Regierungspolitik in Paris war seit den 1960er Jahren darauf angelegt, die Bevölkerung zu vergrößern. Familien, die sich für Kinder entscheiden, haben oft gleich drei, weil es finanzielle Vorteile bringt. So hat Frankreich immer noch ein leicht ansteigendes Bevölkerungswachstum und inzwischen knapp 68 Millionen Einwohner.

Die gute Nachricht zuerst: Wo Arbeitskräfte fehlen, geht es der Wirtschaft gut - erstmal. Österreich wertet das als Zeichen eines anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs, über die Jahre, und vergleicht sich dabei gern mit Deutschland. Die Nachbarn seien wie Österreich, nur: mal zehn - so formuliert das die für die junge Generation zuständige Staatssekretärin im Kanzleramt in Wien.

Aber die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat umfragen lassen: Drei Viertel der Unternehmen, quer durch alle Branchen, jammern über Nachwuchs- und Fachkräftemangel - und mehr als 80 Prozent sagen: Das wird noch schlimmer, wenn die Babyboomer in Rente gehen und die Millenials und dann die Generation Z nicht so recht in die Gänge kommen. Schlimmer für die Arbeitgeber.

Weniger schlimm für die Jungen, die Arbeit suchen und was können. Die könnten Rosinen picken und Bedingungen stellen, ähnlich wie in Deutschland, sagt ein Experte, der verzweifelnden Personalschefs Lösungen verkauft. Er analysiert gern schonungslos: Viele Probleme seien hausgemacht. Wer in der Pandemie nicht eingestellt hat, wer am Personal spart - nicht nur am Geld, sondern an Wertschätzung, flexiblen Arbeitszeiten, Weiterbildungschancen, modernen Arbeitsplätzen - der verliert eben den Wettbewerb um die besten Köpfe und Hände. In der Industrie passiert das genauso wie in der Gastronomie. Damit wären auch schon die Rezepte aufgezählt, die helfen.

Auf der Liste der Wünsche der Wirtschaftskammer, auch an die Regierung in Wien gerichtet, stehen aber andere Dinge: Mehr staatliche Kinderbetreuung, mehr sogenannte "Beschäftigungsanreize", also Druck auf Arbeitslose, leichteres Einstellen von Arbeitnehmern aus Drittstaaten, also eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Das ist die begehrte Scheckkarte für eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Dieses Detail nur unterscheidet Österreich von Deutschland: Dort heißt die Karte "Blue Card EU" - Blaue Karte also. Anderer Name, gleiche Absicht.

Wolfgang Vichtl, ARD-Studio Wien